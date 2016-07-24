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    Кокорин: «Отказался пить шампанское после победы над ЦСКА»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что отказался от шампанского в раздевалке команды после победного матча с ЦСКА (1:0) за Суперкубок России-2016.

    «Ребята поставили передо мной шампанское, но я не стал его пить. Но ладно я, а вот если к шампанскому подпустить нашего третьего вратаря Васютина, вообще не знаю, что бы было.

    Но я очень благодарен Мистеру за то, что дал мне шанс сыграть в этом матче. Я счастлив, потому что у меня были действительно тяжелые тренировки вне команды, и из-за этого всю суть уловить не успел. Теперь буду наверстывать упущенное», – заявил Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.07.2016 10:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2016, 05:52

      У Кокоши аллергия на шампанское, напился на всю жизнь)))

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 24 августа 2016, 16:26

      Классная ветка! Читаю комменты и понимаю, что это веселее любого КВНа :-)))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 июля 2016, 15:58

      вот еслиб зенит проиграл...тогдаб опять кокорин праздновал до утра))

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 июля 2016, 14:04

      ха ха ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks 24 июля 2016, 22:04

      Зашился походу)

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      Рейтинг: +5

      geragera 24 июля 2016, 21:58

      он без мамая не пьет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim 24 июля 2016, 21:56

      Конечно подделку дешевую поднесли... Какорин то знает толк в шампанском)

      4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 июля 2016, 15:38

      Напился его ещё перед матчем...и уже просто не лезло

      2
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 24 июля 2016, 15:25

      Фигли,шампанское то не его уровня

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 24 июля 2016, 14:19

      Слишком дешевое

      1
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