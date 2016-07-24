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    Грасия: «Рубину» еще стоит прибавлять и прибавлять»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал об итогах австрийского сбора. По словам испанского наставника, казанцам еще есть куда стремиться в плане целостности и качества игры. Также специалист отметил, что его не заботит слишком большой выбор игроков в команде.

    – Самое главное на сборе – чтобы команда сработалась, чтобы игроки сжились друг с другом, лично познакомились, набрали тренировочное и игровое время. Для меня главный успех этого сбора – сделать то, что мы задумали, и обойтись без травм.

    – С учетом новичков у «Рубина» набирается два состава. Вы определились с основным составом?

    – Состав еще до конца не сформировался. Футболисты должны постоянно, ежедневно доказывать свою состоятельность, свой настрой. Я не считаю, что большой выбор – это проблема. Проблема была бы, если бы выбора не было.

    – Учитывая активную трансферную кампанию, многие болельщики уже отдали «Рубину» медали.

    – Поскольку чемпионат еще не начался, команды еще очков не набрали, то все равны. Нам еще стоит прибавлять и прибавлять, впереди много игр. Надеемся, мы подарим нашим болельщикам удовольствие. Главное, чтобы болельщики ощущали себя единым целым с командой.

    Источник: ФК «Рубин»

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    24.07.2016 00:36
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