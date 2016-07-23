Новобранец «Зенита» Мак попрощался с ПАОК

Новичок «Зенита» Роберт Мак через социальную сеть Instagram попрощался со своим бывшим клубом — греческим ПАОК.

«Я провел в команде два удивительных года, и вот теперь пришло время расстаться. Хочу поблагодарить мистера Саввиди, который верил в меня. Он очень любит ПАОК. Хочу выразить слова признательности партнерам, тренерам, всем работникам клуба. И, конечно, говорю спасибо невероятным болельщикам команды, которые любили меня с самого начала моего пребывания в команде. Желаю ПАОК биться на поле и завоевать титул», – написал Мак.