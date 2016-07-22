Мак: «Хочу помочь «Зениту» выиграть чемпионат России»

Новичок «Зенита» Роберт Мак поделился эмоциями после подписания контракта с петербургским клубом.

– Ощущения просто отличные! «Зенит» – один из самых больших клубов России и Европы, поэтому эмоций сейчас очень много. Я жду не дождусь, когда смогу присоединиться к команде и выйти на поле.

– Что вы уже знаете про «Зенит» и Петербург?

– Знаю очень много, так как говорил с Томашем Губочаном и Мартином Шкртелом, и они немало рассказали и про клуб, и про город. Объяснили, к чему готовиться, сказали, что «Зенит» должен стать чемпионом. Поэтому надеюсь сделать все, что от меня зависит.

– Вы – четвертый словак в истории клуба. Это дополнительная ответственность?

– Каждый игрок разный. Томаш провел здесь много времени, Мартин тоже, и все говорят о них только хорошее. Я же просто повторю, что жду не дождусь познакомиться со всеми и помочь команде.

– С главным тренером вы уже пообщались?

– К сожалению, пока нет, он сейчас готовит команду к игре в Москве. Но как только они вернутся, сразу же со всеми встречусь.

– Не все болельщики знают, что вы за футболист. Расскажите, где вам удобнее играть, что вы умеете лучше всего?

– Я могу играть на правом и левом флангах, могу в нападении. В прошлом сезоне в основном был нападающим. Люблю действовать один в один, люблю забивать, отдавать передачи. И очень хочу победить в чемпионате, пробиться в Лигу чемпионов и в этом году помочь команде в Лиге Европы. Все мысли об этом.