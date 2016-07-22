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    «Урал» подписал контракт с полузащитником «Стандарда»

    Полузащитник «Стандарда» Георгий Жуков продолжит свою карьеру в «Урале». Футболист вчера прошел медосмотр в клубе из Екатеринбурга, а сегодня поставил подпись под трехлетним контрактом.

    Отметим, Жуков является воспитанником «Беерсхота». В 2013 году стал игроком «Стандарда», но за основную команду не провел ни одного матча. В сезоне 2014/15 выступал за «Астану», а в этом году – в составе «Роды».

    У игрока есть бельгийский, казахстанский и российский паспорта. Таким образом, за «Урал» он может быть заявлен как россиянин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2016 12:00
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