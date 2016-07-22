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    «Зенит» предложил 10 миллионов за хавбека «Лануса»

    «Зенит» намерен приобрести в летнее трансферное окно парагвайского полузащитника «Лануса» Мигеля Альмирона. Как утверждает Corazongranate, петербуржцы предложили за 22-летнего игрока 10 миллионов евро, однако руководство аргентинского клуба рассчитывает выручить от трансфера хавбека куда большую сумму.

    Стоит отметить, что сам футболист дал принципиальное согласие на переход в российскую команду.

    Альмирон принял участие в двух матчах Кубка Америки-2016 в составе сборной Парагвая, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 11:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 22 июля 2016, 15:47

      Левый полузащитник , в двух сезонах сыграл за Ланус 26 матчей ,4 забил и 3 голевые передачи сделал.
      Молодой ещё ,развиваться ему надо .
      Сложно сделать какие то выводы.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июля 2016, 15:12

      22 года и уже 2 матча за сборную Парагвая? Нормально, надо брать!

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > Обер-КанцлерЪ 22 июля 2016, 15:23

      Нет у него мячей за сборную Парагвая !

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 22 июля 2016, 16:04

      да в 2 матчах за сборную 180 минут отыграл

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      Рейтинг: +13

      yriy 22 июля 2016, 14:02

      Куда ещё

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 июля 2016, 13:33

      Значит лимит точно отменяется.

      0
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 22 июля 2016, 13:31

      Через Газпромус. Опять Начали деньги засыпать трансферный рынок

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 июля 2016, 13:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      интересный переход намечается..из лануса в анус

      -4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 июля 2016, 12:49

      Не хотят, не надо.

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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 22 июля 2016, 11:57

      А кто это такой?!

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      Рейтинг: +34

      толллян > Lukasch2000 22 июля 2016, 13:28

      интересно

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