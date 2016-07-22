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    Джулиано подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт

    Полузащитник «Гремио» Джулиано станет игроком «Зенита». Российский клуб договорился о переходе 26-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Бразилец подпишет с петербуржцами четырехлетний контракт. О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

    На счету Джулиано, в услугах которого также был заинтересован «Спартак», четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах текущего сезона чемпионата Бразилии.

    Источник: Globo

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    22.07.2016 10:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 22 июля 2016, 13:47

      Опять двойка. Родной язык Жулиано - португальский (точнее бразильский диалект оного), и в нем как и в русском нет звука "дж". Джулиано это итальянская фамилия, неучи.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июля 2016, 12:02

      На вырученные от продажи халка деньги можно 10 таких Джулиан купить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni > 22 июля 2016, 20:10

      Московским бабушкам? Голодают? Буга-ГА так Это НЕ РОССИЙСКИЕ бабушки а Московские!!

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 22 июля 2016, 11:48

      ПОШЛИ БРАЗИЛЬЦЫ В ХОД)

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июля 2016, 11:47

      Пока не ахти, но посмотрим

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 22 июля 2016, 10:59

      В википедии,у него уже стоит клуб,Зенит!

      -2
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      Рейтинг: +430

      andr2112 22 июля 2016, 10:28

      Осталось дело за "малым" - подписание контракта игроком. Так что - ждем!!!!
      P.S. И про Мака тоже

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      Рейтинг: +407

      18JG 22 июля 2016, 10:16

      Еще один "подписанный". Мак еще вчера должен был подписать контракт, но официальной информации на сайте "Зенита" до сих пор нет. Возможно, хотят объявить и Мака, и Жулиано вместе... Посмотрим, что будет сегодня.

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