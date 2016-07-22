Джулиано подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт

Полузащитник «Гремио» Джулиано станет игроком «Зенита». Российский клуб договорился о переходе 26-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Бразилец подпишет с петербуржцами четырехлетний контракт. О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

На счету Джулиано, в услугах которого также был заинтересован «Спартак», четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах текущего сезона чемпионата Бразилии.