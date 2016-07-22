Натхо: «В Израиле многие симпатизировали сборной России на Евро-2016»

Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2016.

– Вы, конечно, следили за финальным турниром чемпионата Европы. Каковы главные впечатления?

– Новый формат с 24 командами-участницами благоприятен для сборных, которые не относят к числу фаворитов. Они прорываются наверх, и за этим любопытно наблюдать. Португалия не особо хорошо играла на протяжении турнира. Тем не менее именно она стала победительницей.

– Сборная Израиля, наверное, находила во время Euro примеры для подражания и приходила к выводу, что и у нее есть шанс отличиться?

– Мы постоянно стремимся пробиться в финальный турнир, но пока это сложно для нас. Надеюсь все же, что однажды эту задачу удастся решить.

– Обсуждали с партнерами по ЦСКА итоги выступления российской команды?

– Конечно, но это не для широкой огласки.

– В Израиле, полагаю, многие симпатизировали сборной России?

– Да, в стране много выходцев из бывшего СССР, которые желали ей успеха, но побеждать таких соперников, как Англия, Словакия и Уэльс, непросто. Впрочем, все это уже в прошлом.