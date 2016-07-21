Лига Европы. «Биркиркара» выбила «Хартс» и стала соперником «Краснодара»

Мальтийская «Биркиркара» выиграла в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы у шотландского «Хартса» на его поле. Поединок завершился со счетом 2:1, а в первом матче была зафиксирована ничья 0:0.

Отметим, «Биркиркара» в следующем раунде сыграет с «Краснодаром». Матч на Мальте состоится 28 июля, а в России – 4 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бубалович, 55; 0:2 – Эррера, 67; 1:2 – Саммон, 74.