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    Мамаев принес извинения болельщикам сборной России

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев принес извинения за неудачное выступление национальной команды на Евро-2016, а также за свое поведение в отпуске в Монте-Карло, где он вместе с нападающим Александром Кокориным за одну ночь приобрел шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

    «Хорошо понимаю, что мои неудачно подобранные слова и то, как было преподнесено и описано мое времяпрепровождение в отпуске, сформировали у многих неверное восприятие моего отношения к поражению сборной и болельщикам.

    Обидеть, проигнорировать болельщиков не было ни в коем случае моим намерением. Я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за национальную команду, болельщикам футбольного клуба «Краснодар», всем работникам футбола, которые помогают футболистам, за то, что я мог задеть их чувства.

    Нет футболистов без болельщиков, также как и нет футбола без футболистов. Мы являемся частями целого. На футболистах лежит тоже большая ответственность, чтобы принести в дома зрителей больше радости и положительных эмоций. Могу сказать, что со своей стороны будут делать все для этого возможное», – сказал Мамаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 18:17
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 сентября 2016, 21:11

      это все хрень!
      деньги верни болелам
      что потратили на вашу порнуху,
      тогда и поговорим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 июля 2016, 17:02

      пакупку

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      yriy 22 июля 2016, 14:11

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2016, 00:25

      Господа! Вы звери...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июля 2016, 22:47

      у нас к сожалению есть футбол без футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Dinamo107 21 июля 2016, 21:45

      ребят банальный вопрос.вы бы зарабатывали по 3 ляма не сидели бы в свой отпуск в кабаке?а сколько он там оставил его дело.факт в том что он не заслуживает этих денег как и кокорин.но уж точно не ваших порицаний

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич > Зенит оле оле ола 23 июля 2016, 18:03

      Ты идиот зато, бомж. Лучше за своей стройкой века смотри, пока под болото не ушла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июля 2016, 21:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Больше не надо! Ничего не делай! Играй в Краснодаре, в Зените, но в сборную больше не лезь! Уже все сделал, что мог!

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 21 июля 2016, 21:19

      Аж до слёз ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 21 июля 2016, 21:11

      да кому мамай ты теперь нужен, утиль ходячий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2016, 19:39

      а г*но оно такое сначала на воняет а потом долго вонь не проходит

      -1
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