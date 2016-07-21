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    Луческу: «Кержаков нужен «Зениту»

    Наставник «Зенита» Мирча Луческу сожалеет о том, что во время предсезонной подготовки в расположении команды пребывали не все футболисты.

    – Как прошли сборы?

    – Первый сбор – ознакомление с командой, в том числе с молодыми игроками. Матчи проводили со средними соперниками, используя лишь трех-четырех опытных футболистов. На второй сбор поехали с меньшим количеством молодых и играли с соперниками более высокого класса.

    К сожалению, не сразу могли использовать оптимальный состав. Кто-то был в сборной, Дзюба в конце сборов чувствовал недомогание. Были и травмированные, например Ломбертс. Мне очень понравилось отношение всех игроков без исключения к тренировочному процессу.

    – Рассчитываете ли вы на Александра Кержакова?

    – У меня был разговор с ним на сборе. Оба сбора он провел на очень высоком уровне с очень хорошим отношением к делу. Кержакову нужен «Зенит», а «Зениту» – Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 11:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 июля 2016, 20:02

      дзюбу в утиль,в ростов!

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 21 июля 2016, 18:47

      Аршавина бы еще вернуть и будет связка Кержаков Аршавин)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 21 июля 2016, 17:17

      керж всегда с зенитом!

      2
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      Рейтинг: +70

      макс438 21 июля 2016, 14:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит обречен на провал

      -5
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > макс438 21 июля 2016, 19:26

      Обречёны на провал в тар-тарары макс438 и 437 его предспешников!)))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2016, 13:56

      Ну куда же без Кержа?
      Он уже как талисманчик Зенита.

      5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 июля 2016, 13:53

      Это было давно понятно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 21 июля 2016, 13:44

      Керж на голову сильней Бревнища

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 21 июля 2016, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Воробьи в массовом порядке покидают северную столицу.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 21 июля 2016, 13:08

      Вот так резко и не нужен. Но он все сделал на высоком уровне. Темнит Луческу.

      -1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 21 июля 2016, 13:00

      Керж уж точно лучше Кокоши

      4
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