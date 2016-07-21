РФС хочет сохранить за Семаком место в тренерском штабе сборной России

РФС хочет сохранить за Сергеем Семаком место в тренерском штабе сборной России. Сообщается, что данный вопрос обсуждался на переговорах со Станиславом Черчесовым, являющимся основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

По всей вероятности, Семак останется в сборной вне зависимости от того, кто будет назначен на должность наставника. Напомним, 40-летний специалист входит в состав тренеров российской команды с августа 2014-го года.