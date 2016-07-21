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    РФС хочет сохранить за Семаком место в тренерском штабе сборной России

    РФС хочет сохранить за Сергеем Семаком место в тренерском штабе сборной России. Сообщается, что данный вопрос обсуждался на переговорах со Станиславом Черчесовым, являющимся основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

    По всей вероятности, Семак останется в сборной вне зависимости от того, кто будет назначен на должность наставника. Напомним, 40-летний специалист входит в состав тренеров российской команды с августа 2014-го года.

    Источник: Известия

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    21.07.2016 01:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июля 2016, 08:17

      А смысл, когда в него не верят. Иначе бы давно дали ему возможность себя проявить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2016, 08:03

      Как же надоела эта рекомендательное приказание.Пусть новый тренер сам решит с кем ему работать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 21 июля 2016, 06:56

      Семак вали вместе с мутко черчесов не бери его

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 21 июля 2016, 03:45

      Подскажите какой лимит утвердили рфпл???

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 21 июля 2016, 01:21

      Опять начинается, тренер сам должен выбирать и решать, кто с ним должен работать, но не как не РФС..

      6
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      ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 > Red-White Sakhalin 21 июля 2016, 06:02

      Да это опять Мудко воду мутит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Red-White Sakhalin 21 июля 2016, 07:44

      Абсолютно верно!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Зенит оле оле ола 21 июля 2016, 07:45

      Там, где?

      0
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