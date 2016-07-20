Ты хотя бы посмотрел расписание игр, сообщаю тебе, что Оренбург
ЦСКА-это 16 тур и для тебя эта игра решающая. Вторую игру, которую
просит ЦСКА перенести-это с Уралом, которая будет в 18 туре 2.05.17г.
Это для BAlv/
«Оренбург» готов поменяться кругами с ЦСКА, если соответствующее разрешение даст РФПЛ. Об этом сообщил президент оренбургского клуба Василий Столыпин. Напомним, ранее главный тренер армейцев Леонид Слуцкий заявил, что из-за неготовности нового стадиона московская команда хочет провести первые пять туров предстоящего чемпионата на выезде.
«Пока вопрос решается. Загвоздка заключается в стадионе. Если будет такое разрешение от РФПЛ, конечно», – сказал Столыпин.