«Оренбург» готов поменяться кругами с ЦСКА, если соответствующее разрешение даст РФПЛ. Об этом сообщил президент оренбургского клуба Василий Столыпин. Напомним, ранее главный тренер армейцев Леонид Слуцкий заявил, что из-за неготовности нового стадиона московская команда хочет провести первые пять туров предстоящего чемпионата на выезде.

«Пока вопрос решается. Загвоздка заключается в стадионе. Если будет такое разрешение от РФПЛ, конечно», – сказал Столыпин.