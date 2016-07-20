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    «Оренбург» готов поменяться кругами с ЦСКА

    «Оренбург» готов поменяться кругами с ЦСКА, если соответствующее разрешение даст РФПЛ. Об этом сообщил президент оренбургского клуба Василий Столыпин. Напомним, ранее главный тренер армейцев Леонид Слуцкий заявил, что из-за неготовности нового стадиона московская команда хочет провести первые пять туров предстоящего чемпионата на выезде.

    «Пока вопрос решается. Загвоздка заключается в стадионе. Если будет такое разрешение от РФПЛ, конечно», – сказал Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    20.07.2016 14:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июля 2016, 16:32

      Ты хотя бы посмотрел расписание игр, сообщаю тебе, что Оренбург
      ЦСКА-это 16 тур и для тебя эта игра решающая. Вторую игру, которую
      просит ЦСКА перенести-это с Уралом, которая будет в 18 туре 2.05.17г.
      Это для BAlv/

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 июля 2016, 14:55

      цска желают проводить решающие игры на своем поле ... хитролошадные пони

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