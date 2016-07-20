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    «Рубин» сыграет с «Вест Хэмом» в контрольном матче

    В среду, 20 июля, состоится товарищеский матч, в котором «Рубин» встретится с «Вест Хэмом». Обе команды продолжают готовиться к предстоящему сезону, активно работая на трансферном рынке. От этого предстоящая встреча будет лишь более привлекательна для простого болельщика.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Вест Хэм». Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 18:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июля 2016, 19:52

      Первый тайм Рубин выглядит на порядок лучше, команда в порядке. Хотя за Рубин не болею, но приход нового тренера внес в игру свежие мысли, идеи, успехов в дальнейшем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 20 июля 2016, 10:59

      Молодцы, хорошая проверка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 июля 2016, 10:25

      интересно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 20 июля 2016, 10:07

      Любой английский клуб-достойный соперник

      1
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 июля 2016, 09:28

      Рубин удачи!

      0
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