Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба поблагодарил за поддержку после страшной травмы, полученной в матче 17-го тура китайской Суперлиги с «Шанхай СИПГ».

«Только по прошествии нескольких дней я понял сколько людей по всему миру поддержали меня. Храни и благослови вас всех Господь! Мира всем вам! Спасибо», – написал Ба в Twitter.

Напомним, что травма была получена в столкновении с соперником. Есть шанс, что Ба может завершить профессиональную карьеру футболиста из-за этого перелома.

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