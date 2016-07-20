Геркус: «Люди готовы раскошелиться за просмотр футбола»

Бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, который называется одним из главных кандидатов на должность президента «Локомотива», рассказал о прибыли телеканала «Наш Футбол».

«Прибыль «Нашего футбола»? По моим данным, канал сейчас зарабатывает 500 миллионов в год. И никто не получает больше. Мы были и остаемся, по сути, первопроходцами.

Вы говорите о низком интересе к футболу, а я скажу о низком интересе людей к тому, чтобы платить за контент. Это болезнь всей отрасли. Люди готовы раскошелиться, их просто не приучили. Вы же платите за телефонную связь. А за ТВ не готовы, ведь оно изначально было бесплатным», – рассказал Геркус.