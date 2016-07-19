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    Тесак: «Выиграл у Бородюка пари, что Словакия обыграет Россию»

    Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак заявил, что выиграл пари у бывшего главного тренера «Кайрата» Александра Бородюка. Отметим, что предметом спора стал победитель матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными Словакии и России.

    – Прошел тренировочный сбор, сыграл в товарищеской встрече с Грузией, но на чемпионат Европы не поехал. За сборную нам не стыдно, сыграли хорошо. Кстати, у нас с Бородюком, в то время тренером «Кайрата», было пари.

    – Какое?

    – Бородюк утверждал, что Россия обыграет Словакию. Я, разумеется, был противоположного мнения. Российский футбол уважаю, но болею за своих.

    – Что было предметом спора?

    – Один доллар США.

    – О сборной России что скажете?

    – Ох, много читаю на эту тему. Сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, вы сами должны ответить на все главные вопросы и не заниматься глупостями в виде петиций. Хватит, наверное, обсуждать провал, пора уже переходить к конкретным делам. Не будете же вы посыпать голову пеплом вплоть до домашнего чемпионата мира?

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    19.07.2016 23:38
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