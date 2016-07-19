Фернандо будет играть в «Спартаке» под номером 11

Новичок «Спартака» полузащитник Лукас Фернандо выбрал игровой номер, под которым он будет играть в составе столичного клуба в предстоящем сезоне.

— Это был мой выбор. Прежде играл под седьмым или семнадцатым номером. Но, по-моему, одиннадцатый номер тоже очень красивый.

— А вы знаете, что под одиннадцатым выступал за «Спартак» наш бомбардир Веллитон?

— Правда? Что ж, постараюсь своей игрой радовать спартаковскую торсиду, как Веллитон. Для этого необходимо как можно быстрее набрать оптимальную форму.