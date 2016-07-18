Пеев: «Черчесов может спасти сборную России»

Экс-игрок «Амкара» Георги Пеев прокомментировал информацию о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого ранее выступал в пермском клубе.

«Черчесов может спасти сборную России, это очень сильный тренер. Он лидер по натуре – человек, который ведет других за собой. Он хорошо понимает футбол. У него есть знания, конкретные и понятные требования к футболистам, четкое видение игры. Саламыч умеет научить игроков делать то, что нужно.

Даже когда между нами случилось недопонимание, мы сумели найти общий язык. До сих пор созваниваемся и переписываемся. Считаю, что это хороший выбор. Не думаю, что Черчесов будет играть от обороны. Уверен, при нем сборная России будет показывать зрелищный футбол», – заявил Пеев.