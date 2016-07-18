Кирилл Комбаров: «У Эмери слишком мягкий характер, бразильцы в «Спартаке» сели ему на шею»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, перешедший в июне нынешнего года в «Томь», поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Унаи Эмери, отметив, что у испанца не сложилась карьера в столичном клубе по причине очень мягкого характера. Кроме того, игрок поведал о не всегда гладких отношениях между легионерами и российскими игроками команды.

– Как тренер Эмери очень сильный. Но ему не удалось найти взаимопонимания с футболистами.

– Почему? Слишком мягкий характер?

– В этом отношении – да. При Карпине минута опоздания у нас стоила 20 долларов. При Эмери я таких штрафов не помню. Здесь ему приходилось буквально заставлять людей тренироваться. Были те, кто выходили на поле и просто отбывали номер. Те же бразильцы сели ему на шею, он ничего не мог сделать. Результат сами помните – его просто не было. В идеале нужен и кнут, и пряник, людей надо держать в тонусе: провинился – отвечаешь. В «Спартаке» вообще были парадоксальные персонажи, которые играли, мягко говоря, не очень хорошо. А потом уезжали в топовые европейские клубы.

– Кто? Пареха?

– Пареха, Рохо. В «Спартаке», на мой взгляд, они ничем не выделялись.

– Открытые конфликты с легионерами были? Мы знаем про бой в формате два на два.

– На самом деле, стычек было много. С Тино Костой, например, мы на тренировке дрались. Он меня провоцировал все занятие: то за майку дернет, то подножку поставит, а потом на бровке, когда я в очередной раз его обыграл, он мне внаглую врезал по ногам. Это был крайний момент. Я встал, развернулся – и понеслась. Пару ударов ему нанес, нас выгнали с упражнения, но потом мы остыли и продолжили тренировку. А после занятия пожали друг другу руки – даже штрафа не было.

– А та легендарная драка в Грозном, когда Карпин вошел в раздевалку со словами: «Вы что, охренели?»

– Было весело, конечно. Дима начал драться с Парехой – они тогда не поделили штрафной. Конфликт еще на поле начался: Пареха же как Бекхэм исполнял, только Бекхэм бил по «девяткам», а этот – на сорок восьмой ряд. Заходят в раздевалку, там слово за слово – и началось. Потом уже все подлетели. Русские стали разнимать – потому что еще же целый тайм играть. А Веллитон с Кариокой, когда забежали, начали распускать руки. Тут и я включился. Пока сами не остановились, так и продолжалось.