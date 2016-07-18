Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирилл Комбаров: «У Эмери слишком мягкий характер, бразильцы в «Спартаке» сели ему на шею»

Кирилл Комбаров: «У Эмери слишком мягкий характер, бразильцы в «Спартаке» сели ему на шею»

18 июля 2016, 14:13
5

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, перешедший в июне нынешнего года в «Томь», поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Унаи Эмери, отметив, что у испанца не сложилась карьера в столичном клубе по причине очень мягкого характера. Кроме того, игрок поведал о не всегда гладких отношениях между легионерами и российскими игроками команды.

– Как тренер Эмери очень сильный. Но ему не удалось найти взаимопонимания с футболистами.

– Почему? Слишком мягкий характер?

– В этом отношении – да. При Карпине минута опоздания у нас стоила 20 долларов. При Эмери я таких штрафов не помню. Здесь ему приходилось буквально заставлять людей тренироваться. Были те, кто выходили на поле и просто отбывали номер. Те же бразильцы сели ему на шею, он ничего не мог сделать. Результат сами помните – его просто не было. В идеале нужен и кнут, и пряник, людей надо держать в тонусе: провинился – отвечаешь. В «Спартаке» вообще были парадоксальные персонажи, которые играли, мягко говоря, не очень хорошо. А потом уезжали в топовые европейские клубы.

– Кто? Пареха?

– Пареха, Рохо. В «Спартаке», на мой взгляд, они ничем не выделялись.

– Открытые конфликты с легионерами были? Мы знаем про бой в формате два на два.

– На самом деле, стычек было много. С Тино Костой, например, мы на тренировке дрались. Он меня провоцировал все занятие: то за майку дернет, то подножку поставит, а потом на бровке, когда я в очередной раз его обыграл, он мне внаглую врезал по ногам. Это был крайний момент. Я встал, развернулся – и понеслась. Пару ударов ему нанес, нас выгнали с упражнения, но потом мы остыли и продолжили тренировку. А после занятия пожали друг другу руки – даже штрафа не было.

– А та легендарная драка в Грозном, когда Карпин вошел в раздевалку со словами: «Вы что, охренели?»

– Было весело, конечно. Дима начал драться с Парехой – они тогда не поделили штрафной. Конфликт еще на поле начался: Пареха же как Бекхэм исполнял, только Бекхэм бил по «девяткам», а этот – на сорок восьмой ряд. Заходят в раздевалку, там слово за слово – и началось. Потом уже все подлетели. Русские стали разнимать – потому что еще же целый тайм играть. А Веллитон с Кариокой, когда забежали, начали распускать руки. Тут и я включился. Пока сами не остановились, так и продолжалось.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Комбаров Кирилл Эмери Унаи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1468844292
А как же "Севилья"?
Ответить
FanatSerj
1468845289
Если в клубах такой срач творится, то все это же переносится и в сборную.
Ответить
triton004
1468846497
Комментарий удален.
Ответить
VVM1964
1468866496
РОССИЯ - " КНУТ И ПРЯНИК " - ИСПОКОН ВЕКОВ .
Ответить
Главные новости
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
1
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
10
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
13
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+