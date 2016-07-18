Вернблум: «ЦСКА не использовал прекрасную возможность выйти в 1/8 финала ЛЧ в прошлом году»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что армейский клуб упустил отличную возможность более удачно выступить в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению шведа, красно-синие вполне могли побороться за выход в 1/8 финала. Напомним, в группе с ПСВ, «Вольфсбургом» и «Манчестер Юнайтед» подопечные Леонида Слуцкого финишировали на последнем месте.

«Когда ты попадаешь в группу с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ромой», шансы на проход не слишком велики. Но зато в прошлом году мы имели прекрасную возможность пробиться в 1/8 финала, группа для этого была вполне подходящая. К сожалению, не получилось. Опростоволосились в домашней встрече с «Вольфсбургом». Думаю, то поражение стало определяющим», – сказал Вернблум.