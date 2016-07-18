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    Гаджиев: «Амкар» могут пополнить еще один-два игрока»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил, что команда практически укомплектована с учетом тех игроков, которые уже пополнили состав. Тем не менее, наставник подчеркнул, что до конца сборов можно ожидать еще одного-двух новобранцев в пермском клубе.

    «Исходя из наших возможностей, мы сделали неплохие приобретения. Но говорить о том, что кто-то из новобранцев сразу выйдет со скамейки, нельзя. К игре в стартовом составе ближе всех, пожалуй, Антон Шиндер. Станислав Прокофьев в начале сбора получил травму, ему достаточно долго лечиться. Михаилу Костюкову надо еще набираться опыта и сыгрываться с командой.

    Можно ли ожидать еще приобретений до конца сборов? Может быть, одно, максимум два. Нам и не надо больше. Не стоит «забивать гардероб», – сказал Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    18.07.2016 12:59
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