Муса: «Таких нагрузок в России никогда не видел»

Новичок «Лестер Сити» Ахмед Муса был удивлен высокими нагрузками в английском клубе, но уже постепенно привык к ним.

«После первого занятия в новой команде я подумал: «Ну ничего себе!» Такого в России никогда не видел, но сейчас уже постепенно привыкаю к новым условиям. Там было полегче. Если в России ты можешь рассчитывать на определенные послабления, то здесь из тебя выжимают все соки, но именно в этом и заключается секрет успеха «Лестера».

Несмотря на такие серьезные нагрузки на тренировках, все работают с большим трудом и с удовольствием. Если в коллективе все счастливы, то такая команда имеет все шансы на успех», – рассказал Муса.

Напомним, что Муса перебрался в «Лестер» в это межсезонье из ЦСКА.