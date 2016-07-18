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Муса: «Таких нагрузок в России никогда не видел»

18 июля 2016, 11:06
22

Новичок «Лестер Сити» Ахмед Муса был удивлен высокими нагрузками в английском клубе, но уже постепенно привык к ним.

«После первого занятия в новой команде я подумал: «Ну ничего себе!» Такого в России никогда не видел, но сейчас уже постепенно привыкаю к новым условиям. Там было полегче. Если в России ты можешь рассчитывать на определенные послабления, то здесь из тебя выжимают все соки, но именно в этом и заключается секрет успеха «Лестера».

Несмотря на такие серьезные нагрузки на тренировках, все работают с большим трудом и с удовольствием. Если в коллективе все счастливы, то такая команда имеет все шансы на успех», – рассказал Муса.

Напомним, что Муса перебрался в «Лестер» в это межсезонье из ЦСКА.

Источник: Express.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Муса Ахмед
Комментарии (22)
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WHU
1468830129
Это у него еще RU паспорта не было.
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Саня БУБА
1468830134
......ну еще бы!!!!....закончилось пешеходное время.....пора пахать аки ниггер!!!
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yurdin
1468831485
А как ты думал, Ахмед? Халява закончилась.
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PoMka31
1468833386
через годик скамейки обратно в цска в аренду
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vovan55
1468834087
в Англии вроде клубы супер, но сборная почти как наша - парадокс
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Pourport
1468836722
Только приехал и заплакал)
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pegas1276
1468837886
так не понял, это камень в огород цска... мусенок оперился смотрю, что забыл кто его вскормил...
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Димон Панкер
1468838484
Это реалии футбола. А то многие думают, что нашим нет смысла ехать заграницу потому, что у нас довольно сильный по европейским меркам чемпионат. Ан нет.
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Garrincha58
1468838840
вот поэтому все наши горе-звезды после Евро-2008 уехавшие в АПЛ поникли как лютики а Павлюченко и Билялетдинов так и не воспряли до сих пор
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triton004
1468846700
В России всё на расслабоне,"солдат спит,служба идёт"
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