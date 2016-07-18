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    «Наполи» включается в борьбу за Слимани

    Нападающий лиссабонского «Спортинга» Ислам Слимани этим летом пользуется большой популярностью на трансферном рынке. Известно, что в его услугах заинтересованы «Эвертон», «Вольфсбург» и «Астон Вилла». Теперь к этому списку присоединяется и итальянский «Наполи».

    Известно, что в «Наполи» рассчитывали усилиться игроком «Аякса» Аркадиуша Милика, но этот вариант голландцы отвергли. Конкуренцию Слимани составят Мауро Икарди из «Интера» и Симоне Дзадза из «Ювентуса».

    28-летний алжирец в прошлом сезоне провел 33 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 27 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.07.2016 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 18 июля 2016, 10:54

      Зачем? Когда есть габбьядини и др.

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