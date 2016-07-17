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    Лодыгин: «Больше верил, что Халк уйдет из «Зенита» зимой, чем сейчас»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин выразил мнение, что для него не стало большой неожиданностью уход из стана сине-бело-голубых нападающего Халка. Напомним, бразильский форвард перешел в «Шанхай СИПГ».

    «Отъезд Халка? Честно, если это и было шоком, то небольшим. Этой зимой его уже звали, и я, должен признаться, больше верил, что он уедет тогда, чем сейчас. Конечно, то, что так вышло, для меня печально. Мы с ним действительно дружили и сейчас по чуть-чуть продолжаем переписываться: он в первой своей игре получил травму, я написал, чтобы поддержать, и он сразу же ответил. Даже не ожидал! Сказал, что ничего серьезного, все в порядке.

    С другой стороны, понятно, что в нашей профессии такие вещи, когда кто-то уезжает, это просто ее часть. Можно говорить много банальных вещей про то, что Халка будет не хватать, что мы потеряли друга и лидера, все такое, но так устроен футбол. И мы можем уйти, и кто-то другой. Вроде бы все хорошо, а потом – бац, на выход. Это непросто, но это надо принимать», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.07.2016 21:18
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