Петржела: «Мак – один из лучших в сборной Словакии, а игра Витселя – катастрофа»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о заинтересованности петербургского клуба к полузащитнику ПАОКа Роберту Маку.

«Мак – неплохой футболист, он играет все время впереди на высоких скоростях, не боится брать игру на себя. У него хорошая обводка и сильный удар. Он играл в Бундеслиге, я его видел в квалификации на чемпионат, он был одним из лучших в сборной Словакии.

Чешский специалист также подверг критике игру полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя, который этим летом может уйти из «Зенита».

«Витселя может заменить кто хочет. Его игра на чемпионате Европы – это катастрофа. Он не забивает, не выполняет защитных функций. Однако если питерцы приобретут Мака, то не на замену Акселю. Роберт – фланговый игрок, центр – не совсем его позиция», – сказал Петржела.