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    Петржела: «Мак – один из лучших в сборной Словакии, а игра Витселя – катастрофа»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о заинтересованности петербургского клуба к полузащитнику ПАОКа Роберту Маку.

    «Мак – неплохой футболист, он играет все время впереди на высоких скоростях, не боится брать игру на себя. У него хорошая обводка и сильный удар. Он играл в Бундеслиге, я его видел в квалификации на чемпионат, он был одним из лучших в сборной Словакии.

    Чешский специалист также подверг критике игру полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя, который этим летом может уйти из «Зенита».

    «Витселя может заменить кто хочет. Его игра на чемпионате Европы – это катастрофа. Он не забивает, не выполняет защитных функций. Однако если питерцы приобретут Мака, то не на замену Акселю. Роберт – фланговый игрок, центр – не совсем его позиция», – сказал Петржела.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2016 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 июля 2016, 21:08

      Мак норм так отыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июля 2016, 19:11

      что же он такой короший а в ПАОКе

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 > Garrincha58 17 июля 2016, 20:38

      Какие его годы? Конечно 25 не юноша, но лет 5,6 у него есть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > Garrincha58 17 июля 2016, 21:10

      Всякое - разное бывает.
      Вот Джузеппе Росси давно бы мог играть в Барселоне, если бы не травмы. Это так, чисто к примеру.

      1
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