Коллина считает, что Пайе не виноват в травме Роналду

Известный футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина разобрал эпизод с травмой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Евро-2016.

«Пайе действительно нарушал правила на Роналду, это был фол. Но заслуживал ли он желтой карточки? Спорно. Игроки столкнулись колено в колено. Это несчастный случай. Пайе не виноват», – сказал Коллина.

Напомним, что столкновение между Пайе и Роналду произошло в первом тайме. После этого эпизода португальский форвард не смог продолжить встречу и был заменен. Многие болельщики упрекали Пайе в умышленном нанесении травмы своему сопернику.