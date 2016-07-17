«Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

«Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина.

Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

«Краснодар» надеется продать Мамаева, однако сделать это будет очень сложно, поскольку к нему нет большого интереса от других команд. К тому же ни один потенциальный работодатель не готов платить игроку такую же высокую зарплату, какую он получает сейчас.