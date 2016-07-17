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«Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

17 июля 2016, 17:20
31

«Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина.

Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

«Краснодар» надеется продать Мамаева, однако сделать это будет очень сложно, поскольку к нему нет большого интереса от других команд. К тому же ни один потенциальный работодатель не готов платить игроку такую же высокую зарплату, какую он получает сейчас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (31)
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Chesn0k
1468765538
мамаша слишком борзый, пусть лавку полирует в дубле
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семенчик
1468766383
В Фнл его!
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mnb 95
1468766962
В Монте-Карло официантом.
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GEV15
1468767132
наверное так решили русских футболистов в европейские клубы отправлять
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ufos73
1468767698
Быки должны взять Широково, и приставить его к этому г... глядишь колхоз из его головы и вылетит, главное не перестараться и мозг не повредить, ну или че у мего там )))
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meiram
1468768356
Человек возомнил о себе, распижонился, гнать в шею таких безмозглых засранцев!
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Krasnodar 123
1468769613
ЕЩЕ И ГРУБИТ РУКОВОДСТВУ ФК КРАСНОДАР! ГНАТЬ ТОГДА ЕГО В ТРИ ШЕИ! НЕ ЗАМЕНИМЫХ НЕТ!
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Cobold
1468769810
Вот, и в Краснодаре завонялся этот петух. Вы думаете его просто так спихнули из ЦСКА? Мамай та ещё тварь.
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BAIv
1468770037
денег много стало а мозгов нет
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андрей андреев
1468777980
Мамай,пошли всех в ..опу и вали играть в Европу(или на худой конец в Китай),но не нагинайся (тем более доподлинно уже известно что не вы заказывали шампанское и гимн).Умные люди понимают,что Мутко с РФС отводят стрелки от себя,поэтому и пытаются сделать вас козлами отпущения
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