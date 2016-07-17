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  • Дмитрий Черышев: «Даже в Испании обсуждают поступок Кокорина и Мамаева»

Дмитрий Черышев: «Даже в Испании обсуждают поступок Кокорина и Мамаева»

17 июля 2016, 16:11
4

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев высказал мнение по поводу ситуации с игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Как вы отреагировали на поступок Мамаева и Кокорина?

– Если они приняли решение потратить такую огромную сумму, то это их право. Это деньги, которые они зарабатывают. Но, могу сказать со своей стороны, если ты тратишь, то постарайся не рисоваться, чтобы общественность этого не видела. Во всех странах есть игроки, которые тратят огромные деньги, чудят, покупают машины, дома. У нас футболисты решили попить шампанского. Если они так решили, то это их выбор. Но я должен сказать, что очень переживал за свою национальную команду, хотел, чтобы она вышла из группы и дошла до полуфинала. Я почему-то ставил, что сборная России дойдет до четвертьфинала однозначно.

– Обоих отправили в дубль. Это правильно?

– Я считаю, что наказывать нужно по-другому. Деньгами. Мы просто потеряем на месяц-два футболистов, которые теперь будут играть за вторые команды на другом уровне. Мы же сами давали им такие зарплаты, раскручивали их, говорили, какие они хорошие футболисты. Если уж мы и получили такой инцидент, то нужно штрафовать, а не отправлять их во вторую лигу.

– Какими должны быть суммы штрафа?

– Это должна быть не месячная зарплата. Должно быть очень строго. Нужно бить по карману, чтобы футболисты не делали такого. Эти инциденты влияют, в первую очередь, на имидж клуба и национальной сборной. Многие мои друзья из Испании обсуждают этот поступок. Это некрасиво.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Зенит Краснодар Мордовия Россия Черышев Дмитрий
Комментарии (4)
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Razvedchik - sniper
1468764218
Сказал как отрезал, поддерживаю
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vladimir-7
1468764981
А, ты видел, что они тратили свои деньги на шампанское, да ещё на такую сумму? Не видел, так молчи и не подъ.бывай.
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hodyrev
1468771235
Ссылать в Сибирь как при Сталине,будут играть за скромный клуб и параллельно пахать на заводе!
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headdevil
1468778841
Благодаря общественности они и так почувствовали себя г..ом, так что хрен с ними.
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