Читатели «Бомбардира» считают, что Моуринью провалится в «МЮ»

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта посчитали, что из известных тренеров английской Премьер-лиги больше всех шансов на неудачу имеет наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В провале португальского специалиста уверены 25% голосующих.

На втором месте располагается главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гврдиола (18%), а тройку замыкает Рональд Куман из «Эвертона», набравший 17 процентов голосов.

Стоит отметить, что все три наставника возглавили свои клубы в это межсезонье.