Глушаков: «Не стал бы продолжать игру, если бы выступал за команду из Миллерово»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил возмущение организацией матча чемпионата Ростовской области между «Волгодонском» и «Родиной» из Миллерово. Напомним, что в этой встрече произошла драка между футболистами и болельщиками, после которой гости отказались продолжать поединок. Обеим командам КДК присудил техническое поражение.

«Полагаю, большинству российских любителей футбола известно из СМИ и соцсетей, что произошло в матче на первенство Ростовской области между командами из Волгодонска и Миллерово. Однако напомню, что на поле случилась драка между непосредственными участниками встречи. Что ж, подобное в футболе в играх любого ранга происходило прежде.

Беда заключается в другом. Организаторы матча из Волгодонска халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей и не обеспечили должного порядка ни на трибунах, ни на поле, куда выскочила агрессивная группа местных фанатов и с кулаками набросилась на игроков гостей. Одному из футболистов был нанесен такой удар в область глаза, что он вполне мог потерять зрение. Лишь с помощью специалистов – врачей, неделю боровшихся с недугом, молодому человеку удалось сохранить зрение травмированного глаза, который в течение семи дней не открывался.

Стоит ли после всего этого удивляться, что команда из Миллерово отказалась от продолжения игры, поскольку никто из блюстителей порядка, не говоря уже об арбитре, не мог гарантировать им после случившегося элементарную безопасность. После происшедшего на память пришел эпизод из матча «Зенита» с московским «Динамо», когда один из болельщиков питерцев нанес удар кулаком по голове В. Гранату. КДК РФС засчитал «Зениту»поражение. Другой пример из игры сборных Черногории и России, когда черногорцы не обеспечили должного порядка. В результате УЕФА засчитал поражение хозяевам поля.

И подобных примеров с одинаковым вердиктом мог бы привести немало. Убежден, что грубейшую ошибку допустил арбитр матча, проходившего в Волгодонске, который после описанных мною беспорядков и инцидента с насилием решил возобновить игру. Естественно, команда гостей не рискнула в этой взрывоопасной ситуации продолжить встречу. И если бы я был среди игроков Миллерово, то тоже не отважился бы продолжить игру, рискуя собственным здоровьем. В связи с этим меня поразило и обескуражило решение КДК Ростовской федерации футбола, которая засчитала поражение обеим командам. Это решение не поддается никакой логике и здравому смыслу. Вот такой формальный, наплевательский подход к оценке ЧП наносит вред российскому футболу вообще и футболу в регионах– в данном случае в Ростовской области – в частности», – сообщил Глушаков.