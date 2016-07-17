Грасия: «На данном этапе подготовки результат является вторичным»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги товарищеского матча с «Витессом» (1:2).

«Мы играли против очень хорошей команды. Это был типичный матч для предсезонного сбора. В первом тайме у наших соперников было не так много моментов, но они смогли забить. Мы пропустили со стандарта. В начале второго тайма нам забили второй мяч после нашей же ошибки. Я считаю, что у нас были неплохие моменты у чужих ворот, в частности, в первом тайме.

На данном этапе подготовки результат является вторичным. Этот матч всего лишь часть этапа подготовки. Я доволен тем, что мы дали проявить себя большому количеству футболистов», – сказал Грасия.