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  • Черышев: «Сборную России должен возглавить авторитетный наставник»

Черышев: «Сборную России должен возглавить авторитетный наставник»

17 июля 2016, 13:47
1

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал, какими качествами должен обладать новый наставник сборной России.

– Сейчас активно обсуждается тема нового главного тренера сборной России. Какого наставника вы хотели бы видеть у руля нашей национальной команды?

– Я не буду выдвигать свою кандидатуру, потому что не имею права это делать. У нас есть руководство, которое принимает решения. Могу только сказать, что нам нужен коммуникабельный тренер, который был бы хорошим психологом. В сборной работать тяжеловато, поэтому должен быть авторитет. А вот какой национальности будет наставник, для меня не имеет значения. Главное, чтобы давал результат.

Когда наша команда выходила на чемпионат мира при Фабио Капелло и на чемпионат Европы при Леониде Слуцком, мы радовались, что удалось решить эту задачу, а потом видели какие-то спады, сборная не выходила из группы. Задача нового главного тренера должна состоять не только в попадании в финальную часть турнира, но и в выходе там из группы. Это может сделать только авторитетный наставник, с большими амбициями.

– Вы будто Гуса Хиддинка описали.

– Не знаю, про него это или нет, но нам действительно нужен тренер с авторитетом, к которому игроки сборной будут прислушиваться и выкладываться в матчах. Когда играет гимн моей страны, даже у меня мурашки бегут по коже, хотя я сижу у телевизора. Хочется, чтобы и игроки это ощущали, чтобы они знали, что за ними вся страна.

– Этого мы не увидели у футболистов нашей команды на Eвро-2016.

– Я не увидел этого в матче с Уэльсом. Со стороны было видно, что соперник больше хотел победить, а у нас не было самоотдачи и желания, никто из ребят не показал того, на что способен, а ведь у нас очень много талантливых футболистов высокого уровня. Мы умеем играть в футбол, мы техничны, но иногда надо играть более агрессивно. Нам этого не хватает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Мордовия Черышев Дмитрий
Комментарии (1)
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Бриг
1468769931
Как же сборная без него? Прям мурашки бегут по коже.
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