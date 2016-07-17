Моуринью намерен приобрести в «МЮ» Фабиньо

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу в летнее трансферное окно. В сферу интересов английского клуба попал защитник «Монако» Фабиньо, в услугах которого заинтересован новый наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, желающий укрепить линию обороны команды.

Сообщается, что монегаски намерены расстаться с 22-летним бразильцем только в том случае, если за него будет предложено как минимум 20 миллионов евро.

В приобретении Фабиньо, который в прошлом сезоне чемпионата Франции провел 34 матча и забил шесть голов, также заинтересована «Барселона».