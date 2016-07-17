Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нету: «Всегда мечтал поиграть в топ-клубе Португалии»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что однажды хотел бы вернуться в чемпионат Португалии.

    «В «Зените» меня все устраивает. Я стабильно выхожу в стартовом составе и сейчас нет причин, по которым бы я решил покинуть российский клуб. Но в футболе все меняется. Для меня всегда было мечтой поиграть в топ-клубе Португалии.

    Евро-2016 войдет в историю. Я был очень счастлив после финала и отдал много эмоций во время него. На данный момент моя цель – вернуться в сборную», – сказал Нету.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2016 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 15:23

      Луиш, ты меньше п...и, а больше тренируйся, чтобы не косячить как в некоторых матчах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 июля 2016, 13:46

      Беги быстрей из болота!!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 17 июля 2016, 14:03

      Он не в "Спартак" играет, не путай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 июля 2016, 13:29

      Удачи тебя !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 17 июля 2016, 13:07

      Свалит при первой возможности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      cska59 17 июля 2016, 12:52

      А чего,не зовут?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11