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    МЛС. Лидер Запада «Даллас» обыграл «Чикаго»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Западной конференции «Даллас» на своем поле принимал «Чикаго». Хозяева поля достаточно легко обыграли своего соперника, забив три мяча.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Коламбус – Ди-Си Юнайтед – 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 – Камара, 63; 1:1 – Эспиндола, 89
    Удаление: Аффул, 74 («Коламбус»)
    Колорадо – Спортинг – 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – Хэрстон, 78
    Даллас – Чикаго – 3:1 (2:0)
    Голы: 1:0 – Уррути, 23; 2:0 – Диас, 41; 2:1 – Альварес, 90+1; 3:1 – Росалес, 90+2
    Ванкувер – Орландо – 2:2 (2:1)
    Голы: 0:1 – Баптиста, 14; 1:1 – Мескуида, 35; 2:1 – Кудо, 43; 2:2 – Ларин, 50
    Реал Солт-Лейк – Нью-Инглэнд Революшн – 0:0
    Сан-Хосе – Торонто – 2:1 (1:1)
    Голы: 1:0 – Амариква, 30; 1:1 – Морроу, 44; 2:1 – Доукинс, 70

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2016 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 июля 2016, 09:52

      Ларин???

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