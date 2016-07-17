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    Джорджевич: «Зенит» уже набрал форму»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал победу над «Спортингом» (4:2) в товарищеском матче.

    – Считаю, мы провели хороший матч против сильного соперника. Форму «Зенит» набрал. Можем быть довольными.

    – На какой позиции видит вас Мирча Луческу?

    – Я могу играть и на фланге, и в центре. А там Мистеру виднее. Тем более у нас много игроков атаки высокого уровня. Поэтому, чтобы иметь игровую практику, надо быть универсалом.

    – Еще дней 10 назад «Зенит» не мог забить на сборах в контрольных матчах. А тут 8 голов в двух последних матчах. Что изменилось?

    – Мы и тогда говорили – непросто сразу приспособиться к требованиям нового тренера. Нужно время. Сейчас видно, что команда играет все лучше и лучше. Теперь ждем заключительного матча на сборах с «Монако», а потом – игра на Суперкубок с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 01:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6297

      порт 17 июля 2016, 08:20

      Скоро начнётся чемпионат, а там и посмотрим на готовность.

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