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    Товарищеский матч. «Крылья Советов» обыграли «Аякс»

    «Крылья Советов» обыграли «Аякс» в товарищеском матче со счетом 2:1. Голами за самарскую команду отличились Милан Родич и Сергей Ткачев.

    Отметим, этот поединок должен был состояться на одном из голландских стадионов, и на игру уже были проданы пять тысяч билетов. Но из-за сообщений о возможных провокациях фанатов матч был перенесен на тренировочную базу «Аякса».

    Товарищеский матч

    «Крылья Советов» (Россия) – «Аякс» (Голландия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Родич, 14; 1:1 – Кассьерра, 20; 2:1 – Ткачев, 70.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    16.07.2016 22:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      moskvich1966 17 июля 2016, 20:27

      Победить Аякс-красиво!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 17 июля 2016, 02:02

      эта победа добавляет оптимизма и интриги РФПЛ!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 июля 2016, 00:15

      молодцы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 июля 2016, 00:10

      в лидеры метят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 июля 2016, 00:06

      красавцы "крысы"!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      андрейка24 16 июля 2016, 23:03

      здорово

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      андрейка24 16 июля 2016, 23:02

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