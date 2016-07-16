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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Мордовию» и другие результаты

    Саранская «Мордовия» во 2-м туре первенства ФНЛ уступила на выезде «Спартаку-2». Матч завершился со счетом 2:0, голами отличились Федчук и Рудквоский.

    В других матчах «Волгарь» обыграл «Сокол», «Факел» был сильнее «Спартака» из Наличика, а «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Тамбов» голов не забили.

    Первенство ФНЛ. 2-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Сокол (Саратов) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Радченко, 14 (в свои ворота); 1:1 – Сутормин, 17; 2:1 – Скворцов, 57.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – СКА-Хабаровск – 0:0 (0:0)

    Спартак-2 (Москва) – Мордовия (Саранск) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Федчук, 54; 2:0 – Рудковский, 75.

    Факел (Воронеж) – Спартак (Нальчик) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бирюков, 3.

    Химки (Московская область) – Тамбов – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 19:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2016, 15:49

      мордва транзитом в пфл собралась что-ли????

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 17 июля 2016, 02:17

      Молодцы Тамбов. Хотя могли и победить.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 июля 2016, 21:27

      Как там динама?)Дерби скоро со Спартаком-2)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 июля 2016, 20:16

      Воронежский Факел с победой!.. хотя заставил поволноваться на последних минутах доп времени... молодцы!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 июля 2016, 20:13

      Факел прет в премьер лигу

      0
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