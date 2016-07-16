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Циклаури: «Лимит «10+15» – неплохое решение»

16 июля 2016, 16:42
2

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури прокомментировал появившуюся информацию относительно возможных изменений в лимите на легионеров в РФПЛ. Сегодня СМИ сообщили, что РФС совместно с Премьер-лигой и руководителями клубов рассмотрит вариант со сменой существующего ограничения иностранцев в российском футболе со схемы «6+5» (на поле) на «10+15» (в заявке). Изменения, если они произойдут, вступят в силу начиная с нового чемпионата.

«Вообще моя позиция – отмена лимита. Все, что касается живой конкуренции и отмены лимита – я выступаю за. Так что я думаю, система «10+15» – сбалансированное и неплохое решение, на мой взгляд», – отметил Циклаури.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Циклаури Зураб
Комментарии (2)
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zagrizlik
1468687781
Для начала сойдёт.
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kupryaev
1468712322
отмените запрет алкоголя на стадионах и введите запрет фанатских движений!)) в этом все проблемы российского футбола кроются )
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