Калитвинцев: «Для «Динамо» легких игр в ФНЛ не будет»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал безголевую ничью в поединке второго тура ФНЛ против «Енисея» (0:0). По словам наставника, бело-голубым не стоит ждать в турнире проходных игр.

«За территориальное преимущество три очка не дают. Могли выиграть мы, мог «Енисей». Легких игр не будет, «Динамо» – серьезный раздражитель для каждого. Будут и еще более сложные матчи.

У Темникова повреждение. Он мужественный парень, замену не просил, но мы не стали рисковать и заменили его в перерыве», – сказал Калитвинцев.