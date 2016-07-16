В услугах Благо заинтересованы два клуба из России

В услугах хавбека «Рубина» Благо заинтересованы два клуба из России. Кроме того, в своих рядах болгарина хотят видеть несколько европейских клубов, в том числе из Серии А.

Напомним, 34-летнего игрока отстранили от игр и тренировок казанской команды в первой половине нынешнего года. Его текущее соглашение рассчитано до середины августа. Благо не намерен вешать бутсы на гвоздь и намерен определиться с дальнейшей карьерой в ближайшее время.

В прошлом розыгрыше РФПЛ полузащитник провел 15 поединков, в которых заработал три желтые карточки.