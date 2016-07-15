Стогниенко: «Черчесов мог бы возглавить сборную России»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России.

«Это может быть кто угодно. Думаю, сейчас нет смысла тратить деньги на дорогого специалиста. Тренерская проблема в списке проблем российского футбола — на шестом или седьмом месте. После Гуса говорили, что он слишком сошелся с футболистами и они расслабились, после Капелло говорили, что он их задавил и убил креатив, теперь иногда намекают на шрам Мамаева – мол, опять были проблемы с дисциплиной. Я все-таки думаю, что дело не в тренере. Российский специалист мог бы работать в сборной, например Станислав Черчесов.

В Слуцком не разочаровался. Просто Леонид Викторович взялся за еще одну работу. Очевидно, что справиться с ней ему не удалось. Надеюсь, ему пойдeт этот опыт на пользу. Прочитал его последнее интервью с большим интересом. Там определенно есть, с чем спорить, но сам факт, что главный тренер сборной дает такое откровенное интервью, в котором объясняет свою позицию, – это здорово. У Слуцкого есть очень хорошее качество: он не говорит «я так решил», он не самодур. Он всегда аргументирует свою точку зрения, с которой, конечно, всегда можно не согласиться. Да, на чемпионате Европы не вышло, совмещение на пользу не пошло, но Леонид Викторович пришел в сборную и вывел ее на чемпионат Европы. Если он сделает выводы и будет расти, это будет прекрасно», – сказал Стогниенко.