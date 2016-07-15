Казаков: «Мутко хотел пригласить в сборную Лева»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что руководство РФС рассматривало кандидатуру Йоахима Лева на должность наставника национальной команды.

«Брать иностранца сейчас – в ситуации, когда на футбол в регионах нет денег, когда в Волгограде не могут найти миллион рублей, чтобы провести чемпионат города по футболу, а в ПФЛ клубы снимаются с участия в первенстве, – мягко говоря, странно. Говорили, что Виталий Мутко очень хотел заполучить Йоахима Лева, но немцы всегда очень трепетно относятся к любым контрактным обстоятельствам, и поверить в эту идею изначально было непросто. Но все равно слух, что рассматривается альтернатива «Лев или россиянин», был изначально понятен.

Если бы удалось получить Лева, нашу сборную возглавил бы лучший тренер мира за последние десять лет. Однако Лев взял самоотвод, подтвердив, что, согласно действующему контракту, останется у руля бундестим до Кубка мира-2018», – написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».