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Казаков: «Мутко хотел пригласить в сборную Лева»

15 июля 2016, 08:54
19

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что руководство РФС рассматривало кандидатуру Йоахима Лева на должность наставника национальной команды.

«Брать иностранца сейчас – в ситуации, когда на футбол в регионах нет денег, когда в Волгограде не могут найти миллион рублей, чтобы провести чемпионат города по футболу, а в ПФЛ клубы снимаются с участия в первенстве, – мягко говоря, странно. Говорили, что Виталий Мутко очень хотел заполучить Йоахима Лева, но немцы всегда очень трепетно относятся к любым контрактным обстоятельствам, и поверить в эту идею изначально было непросто. Но все равно слух, что рассматривается альтернатива «Лев или россиянин», был изначально понятен.

Если бы удалось получить Лева, нашу сборную возглавил бы лучший тренер мира за последние десять лет. Однако Лев взял самоотвод, подтвердив, что, согласно действующему контракту, останется у руля бундестим до Кубка мира-2018», – написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Лев Йоахим
Комментарии (19)
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richi
1468562354
Пригласить то можно кого угодно. Вот только пойдет не каждый.
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kykyi
1468562932
У этих коллективных "Мутков" совсем крышу сорвало. У них до сих пор в башке, что все можно купить за деньги, которые уже заканчиваются. С их "грязными деньгами" поперли уже отовсюду, а они все пыжаться. Никто приличный с "бандюками" связываться не будет.
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Zenit-84
1468563284
Один раз уже пригласил... Капелло... Хватит!!!
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Павел Амурский
1468564045
Мутко самого гнать надо.
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VReDNiY
1468564171
Нашу сбродную идут не тренеровать а заработать бабло ))) А так с данным составом ни один тренер мира нихера не добьется. Нет свободы действий с составом тренеру))))) ну результат будит как обычно-------ЖОПА.................................
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ManUtd-Volgograd
1468566037
50 лямов предложите ему и он перейдет! Зачем детский футбол развивать, лучше деньги вбухать в тренера и просрать всё как обычно!
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ДСА
1468566214
Мутко точно министр?
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FANS86
1468569570
По мне лучше Кадырова, он хотя бы дисциплину привьёт)))
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Den Bull
1468570845
В такое дно он не приедет
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Обер-КанцлерЪ
1468575052
Только жопонюха не хватало в сборной!
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