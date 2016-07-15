Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко: «Впечатления о Каррере? Итальянцы всегда отличались по части обороны»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о впечатлениях от работы с новым тренером Массимо Каррерой, который присоединился к предсезонному сбору команды.

    «Впечатления о новом специалисте в тренерском штабе Массимо Каррере? Итальянцы всегда отличались по части обороны. Тем более я уже работал в штабе бывшего тренера сборной России Фабио Капелло с итальянцами. Тренировки чем-то похожи. Уже сейчас видно, что будет больше акцента на обороне.

    Смотрел некоторые матчи сборной Италии на Евро-2016. Они, конечно, очень хорошо действуют в обороне и практически не позволяют сопернику создавать моменты у своих ворот. У них это в крови. К тому же у итальянской сборной классные защитники», — сказал футболист.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11