Колосков: «Совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что Виталий Мутко является идеальным кандидатом на пост президента футбольного союза, но совмещение постов он называет «неприемлемым».



«Стоит ли опасаться, что у России могут отобрать ЧМ-2018? Уже нет. РФС, оргкомитет чемпионата мира, руководство страны правильно реагировали на все нападки со стороны: отвечали на них своевременно и тактично, но вместе с тем жeстко. Жду ли я неожиданностей на выборах президента РФС? Я об этом не думал, но, если Виталий Леонтьевич решит сосредоточиться на футболе, то лучше кандидата не придумать. Но совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС!» – сказал он.