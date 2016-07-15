Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Траоре: «Был рад варианту с арендой до конца сезона в ЦСКА»

    Новичок ЦСКА нападающий Ласина Траоре пообщался с журналистами после контрольного матча с «Крумкачы» (2:0), в котором он отметился забитым мячом.

    – Это мой второй гол во втором контрольном матче, что важно для обретения уверенности. Ведь в течение двух лет меня преследовали травмы.

    – Каковы ваши первые ощущения от игры с новыми партнерами?

    – Они для меня не такие уж и новые. Я же почти всех знаю. И был рад варианту с арендой до конца сезона в ЦСКА, поскольку знал: там собраны игроки, входящие в число лучших в российском чемпионате, и они мне обязательно помогут. Эта надежда получает подтверждение. А с Ионовым мы и вовсе пересекались и в «Кубани», и в «Анжи».

    – Как оцениваете свое возвращение в российский чемпионат? Шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед?

    – Как говорят у нас: «Чтобы лучше прыгнуть, надо отступить для разбега». Россия для меня как дом. Я стал здесь тем, кто есть, в другом месте дела пошли не очень, и теперь я вернулся, чтобы больше работать и двигаться дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11