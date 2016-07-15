Траоре: «Был рад варианту с арендой до конца сезона в ЦСКА»

Новичок ЦСКА нападающий Ласина Траоре пообщался с журналистами после контрольного матча с «Крумкачы» (2:0), в котором он отметился забитым мячом.

– Это мой второй гол во втором контрольном матче, что важно для обретения уверенности. Ведь в течение двух лет меня преследовали травмы.

– Каковы ваши первые ощущения от игры с новыми партнерами?

– Они для меня не такие уж и новые. Я же почти всех знаю. И был рад варианту с арендой до конца сезона в ЦСКА, поскольку знал: там собраны игроки, входящие в число лучших в российском чемпионате, и они мне обязательно помогут. Эта надежда получает подтверждение. А с Ионовым мы и вовсе пересекались и в «Кубани», и в «Анжи».

– Как оцениваете свое возвращение в российский чемпионат? Шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед?

– Как говорят у нас: «Чтобы лучше прыгнуть, надо отступить для разбега». Россия для меня как дом. Я стал здесь тем, кто есть, в другом месте дела пошли не очень, и теперь я вернулся, чтобы больше работать и двигаться дальше.