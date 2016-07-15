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    Траоре: «Думбия всегда призывал меня переходить в ЦСКА»

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды ставший игроком ЦСКА, заявил, что на его переход в московский клуб повлиял бывший нападающий армейцев Сейду Думбия.

    – То обстоятельство, что ЦСКА предстоит взять старт в основном турнире главного еврокубка, сказалось на вашем решении?

    – Безусловно, это очень привлекательный момент. У «Монако» же, занявшего третье место в чемпионате Франции, никакой гарантии участия в Лиги чемпионов, между прочим, нет. Ему нужно миновать два отборочных тура, где точно не будет легко. Впрочем, лично я желаю этому клубу успеха.

    – Насколько известно, ваши проблемы в «Монако» связаны и с тем, что в команде скопилось слишком много нападающих?

    – Это главная причина моего ухода в аренду. В «Монако» вернулся Фалькао, за которого уплачены большие деньги. Ясно, что он, если позволит здоровье, будет играть постоянно, так что мне грозило остаться вообще без игровой практики.

    – С соотечественником Сейду Думбья советовались?

    – Он всегда призывал: «Будет возможность, переходи в ЦСКА. Это команда, которую хорошо знают в мире, она постоянно играет в Лиге чемпионов». Поэтому я не колебался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 01:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 15 июля 2016, 09:33

      Правильно сделал !!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2016, 08:15

      Ну. а теперь по-больше нужно забивать. Успехов тебе, Траоре!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 июля 2016, 07:16

      Раньше надо было переходить в ЦСКА. Вместе м Думбиёй не плохо бы получилось

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Nerlinger 15 июля 2016, 16:40

      нет,один сидел бы на лавке,потому что игроки одинаковые,габаритные нападающие.

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